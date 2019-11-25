Динчане: «В квартале от районной администрации устроили притон!»

Все люди периодически сталкиваются с проблемой неудачного соседства. Но что, если по соседству с Вами регулярно происходят сходки маргинальных личностей? С такой бедой столкнулась пожилая супружеская пара, которая проживает на улице Ленина в станице Динской.

Дело в том, что по соседству с ними находится заброшенное домовладение, которое раньше якобы принадлежало Динской ЦРБ. Это было зданием, где оформлялось ОМС. Некоторое количество лет назад предприятие прикрыли, здание опечатали и бросили. Теперь там занимаются совершенно противоположным медицинским действиям — употребляют алкоголь, наркотики, водят девушек на «свидание». В общем, занимаются плохими делами. Это и беспокоит жителей близлежащих домов. Уже даже не заходит речь о том, что на участке остается колоссальное количество мусора.

Обратившаяся в редакцию женщина говорит, что они вместе с мужем однажды лично ночью тушили пожар на территории дома. Негодуют и другие соседи, которым тоже мешают регулярные ночные приключения молодежи.

Здание действительно облюбовали местные маргинальные личности. С первого взгляда нельзя сказать, что оно совсем запущено — стекла на месте, двери плотно закрыты. Однако, если присмотреться, можно обнаружить большое количество самого разнообразного мусора на переднем участке. Судя по всему, территорию заброшенного здания местные уже сами приспособили под свалку, о чем свидетельствуют большие горы бытовых отходов. Если пройти в переулок, к подъезду на задний двор участка, то можно наблюдать небольшое крыльцо с выбитой дверью, которая ведет внутрь дома. Заходить туда и анализировать внутреннее убранство здания не особо хочется. Но становится ясно, как желающие могут туда проникнуть.

Иронии ситуации добавляет то, что заброшенный дом находится почти в квартале от администрации Динского района.

«РВС» сделала официальный запрос в полицию, с целью выяснить, в курсе ли там проблемного участка. В РОВД сообщили, что в маршрут патрулирования нарядов полиции домовладение не входит. Также не было регистрации заявлений и обращений об административных правонарушений и преступлений по этому адресу.