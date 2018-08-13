Динчане в своих бедах вновь обвинили сахарный завод

Несколько сигналов в редакцию «РВС» поступило от жителей о том, что в районе сахарного завода валит дым и пахнет гарью.

Первое сообщение мы получили в пятницу 10 августа. Жительница многоквартирного дома прислала фотографию, на которой запечатлены клубы дыма. Женщина предположила, что дым идет со стороны сахзавода или улицы Крайней. По ее словам, дымит там частенько.

Утром в понедельник 13 августа мы получили еще одно сообщение:

- Рано утром проснулась от стойкого запаха гари, испугалась, выбежала на улицу но слава богу все в порядке. Район сахарного завода.

Читательница спрашивала, что же там происходит?

Чтобы найти ответ на ее вопрос, журналисты обратились на завод. Нам рассказали, что как раз в пятницу на предприятии растапливали газопечи. Делали это с помощью обычных дров. Дым, конечно, шел, но запах от него был вполне естественный, не химический. И к понедельнику он сохраниться никак не мог.

- Через пару дней мы запускаем переработку, - рассказали нам, - сейчас активно готовимся, проверяем оборудование, готовимся к пуску. На территории никакого запаха гари нет, и мы порой не понимаем, почему люди решили, что это с завода несет? В округе сами жители частенько жгут костры, запахи соответствующие.

В разговоре с секретарем завода выяснилось, что многие сотрудники и она сама живут в районе завода и не понаслышке знают, как любят их соседи жечь костры. Нередко делают это и по утрам.

Как раз сегодня утром на пересечении Линейной и Пластуновской жгли костер. Весь дым — в окна, дышать нечем. Сделала замечание, а мне в ответ — а куда этот мусор девать?

Нам не удалось установить, откуда в районе сахзавода пахнет гарью. Может, действительно кто-то из жителей жег костер? В ответ на публикацию в инстаграме РВС «Куда девать ветки и траву» мы получили множество комментариев жителей о том, что именно костры динчане считают лучшим способом утилизировать растительный мусор.