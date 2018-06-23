Динчане верхом на драконе показали высокие результаты

Сборная команда Динского района с 15 по 17 июня 2018г. выступила на Кубке России по гребле на лодках класса Дракон походящего в г. Твери где показали высокий результат, завоевав две серебряные медали на дистанциях 500 и 200 метров.

В соревнованиях принимали участие 14 регионов страны, свыше 360 участников. Наши спортсмены уступили в упорной борьбе хозяевам соревнований именитому спортивному клубу «ШТОРМ» г. Твери, на дистанции 200 метров судьбу золотых медалей определили по фотофинишу.

Команду ст. Динской представляли выпускники ДЮСШ № 1 Гончаров Павел, Вараксин Виктор, Бирюков Дмитрий, Годунов Николай, Коваленко Екатерина, Данилов Александр, Вашина Юлия, а также тренеры-преподаватели Бирюков Василий и Гладких Ярослав. Все являются воспитанниками Заслуженного Тренера России Алексея Ивановича Шершнева.

Руководство школы выражает благодарность группе компаний «Весна-Руссполимер» в лице руководителей Корнеева Виктора Николаевича и Хасамдинова Юрия Вякилевича, которые обеспечили формой и оказали финансовую поддержку в организации поездки команды на эти соревнования.



