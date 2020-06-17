Динчане возмущены поведением молодежи. Видео

Подписчица «РВС” в инстаграм прислала видео. Снято оно у Комсомольского парка 15 июня примерно 6 утра.

«Уважаемая редакция, прошу вас обратить внимание на Комсомольский парк. Мы, все жители Динской, конечно, очень рады его благоустройству. Но жить в этом районе становится невыносимо», – комментирует автор ролика.

«Дискотеки от заката до рассвета, маты, пьяная молодежь, автогонки, мопедные шоу и многое другое. Практически каждую ночь. Почему нет полицейских постов в парке для наведения порядка?» – задается вопросом обратившаяся.

Она рассказала следующую ситуацию.

«Утром подъехала машина. В ней три девушки. Врубили музыку. И стали танцевать: одна на капоте, вторая – прихлебывая из горла шампанское и громко матерясь возле машины, третья смеялась и снимала происходящее. Когда подошла и спросила: "Девочки, не рановато ли для дискотек?", мне ответили, что для них в самый раз.

Я стала объяснять, что вокруг живут старики и в домах маленькие дети, они еще спят в это время. Меня тут же послали, не стесняясь в выражениях. Пока я отсутствовала дома, заволновалась моя дочь. Она тоже вышла и стала снимать. Когда они увидели камеру, быстро собрались и уехали. Все это на видео. Подобное происходит практически каждую ночь».

Видео и обращение динчан передано в ОМВД России по Динскому району.