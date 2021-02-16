Динчане взяли несколько медалей по греко-римской борьбе
В Краснодаре прошло краевое первенство по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет.
Воспитанник ДЮСШ № 2 станицы Новотитаровской Нвер Цаканян занял 1 место в весовой категории 72 кг.
Тренирует спортсмена Анатолий Кондрышев.
Воспитанник ДЮСШ № 1 станицы Динской Давид Муладзе занял 2 место в весовой категории 55 кг. Тренирует спортсмена заслуженный тренер России Владимир Гурин.
Воспитанник ДЮСШ № 1 Дмитрий Гречко в напряженной борьбе уступил третье место.
Поздравляем спортсменов и тренеров с отличными результатами и желаем дальнейших побед!
Комментарии