Динчане заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях

С 9 по 21 сентября в Анапе прошли II Открытые Всероссийские юношеские игры боевых искусств. В них приняли участие и спортсмены Динского района из казачьего клуба боевых искусств «Пересвет» (федерация каратэ до шотокан Казэ Ха Краснодарского края): Виктор Пруцаков (завоевал золото), Дмитрий Дикий (завоевал серебро), Игорь Было (завоевал серебро).

Гостям и участникам мероприятия заместитель министра спорта РФ Игорь Сидоркевич зачитал официальное приветствие президента России Владимира Путина. В нем говорилось о том, что нынешний спортивный форум поможет участникам соревнований в достижении намеченных целей. Для юных талантов участие в Играх — отличная возможность продемонстрировать своё мастерство, получить полезный соревновательный опыт и присоединиться к многочисленному, сплоченному сообществу поклонников боевых искусств в стране.

Так же в адрес спортсменов поступили приветственные слова сопредседателя РСБИ С.В. Кириенко, заместителя председателя правительства РФ Ю.Т. Трутнева и министра спорта РФ П. А. Колобкова.

В этом году на юношеских Играх представлено 22 вида спорта, среди них: рукопашный бой, всестилевое каратэ, самбо, сумо, тайский бокс, айкидо и другие. Участие приняли более 7000 человек.

Кроме этого с 21 по 24 сентября в Анапе проходил чемпионат России по всестилевому каратэ. От Динского района на нем выступил Владислав Колбасин, в категории 18+ свыше 90 кг. Четвертый год подряд он завоевал золотую медаль.



