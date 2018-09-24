Динчане завоевали медали Юношеских игр и чемпионата России

С 7 по 22 сентября 2018г., в Анапе прошли XI открытые Всероссийские юношеские игры боевых искусств, а также с 20 по 22 сентября - чемпионат России по всестилевому каратэ.

В торжественной церемонии открытия приняли участие молодые спортсмены, их наставники и руководители федераций. В адрес участников и организаторов поступили приветствия от президента РФ В. Путина, министра спорта РФ П. Колобкова, президента Олимпийского комитета России С. Позднякова.

В юношеских играх представлено 22 аккредитованных вида спорта: всестилевое каратэ, киокусинкай, самбо, рукопашный бой, тхэквондо (ИТФ), кикбоксинг, комплексное единоборство, айкидо, ушу, джиу-джицу и т.д.

В состязаниях приняли участие более 4-х тысяч участников практически изо всех регионов нашей страны.

В состав команды Краснодарского края по всестилевому каратэ вошли спортсмены клуба боевых искусств «ПЕРЕСВЕТ» Динского района. Ребятам удалось покорить пьедестал!

В категории 12-13 лет Дмитрий Дикий – серебро;

В категории 14-15 лет Борис Фоменко- серебро;

В категории 14-15 лет Александра Куприянова – бронза.

По окончанию Всероссийских юношеских игр боевых искусств начался чемпионат России по всестилевому каратэ. В категории 18+ дебютировал Илья Тарасов. Результат - бронза! И в третий раз подряд чемпионам России стал Владислав Колбасин!

Поздравляем!