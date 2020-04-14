Динчане жалуются, что предприятие не выдало пропуска

До сих пор проблема пропусков остается актуальной для людей.

В редакцию «РВС» обратились местные жители, которые рассказали о своей проблеме. Дело в том, что их родственник, которому более 60 лет, работает в охранной организации одной из компаний, занимающихся выращиванием овощей.

Раньше он ездил на работу на своей машине. Но теперь нужен пропуск.

Со слов людей, от организации документ, который разрешает передвижение, ему не выдали.

Зато всех сотрудников возят на работу вахтовым автобусом.

«Получается, что человеку безопаснее в толпе людей в автобусе, нежели в личном автомобиле одному? Неужели администрация не выдала пропуска для этого предприятия?» – хотят знать обратившиеся.

В администрации Динского района журналисту пояснили, что данное предприятие выдало пропуска всем своим сотрудникам. Если же этот человек является сотрудником ЧОПа, то именно охранное предприятие должно подавать заявку.

Что касается перевозкой людей в автобусе, то должны быть соблюдены все меры безопасности.