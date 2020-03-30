Динчане жалуются на отсутствие воды. Когда она вернется в краны?

В редакцию “РВС” начали массово поступать жалобы от жителей станицы Динской на отключение воды.

“Из крана уже даже не капает”, - пишет нам один из динчан.

Другая девушка сообщает, что у нее вода еще течет тонкой струйкой, но такое ощущение, что уже заканчивается.

Журналист связалась с ООО “Водоканал”, чтобы выяснить, что же стало причиной.

Там ей сообщили, что на улице Широкой произошел большой порыв. Сейчас отключен весь водозабор. Все бригады находятся на выезде. Для устранения поломки потребуется ориентировочно еще час.