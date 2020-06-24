Динчанин достал котенка из колодца. Счастливчик ищет дом. Видео спасения

Операция по спасению прошла вчера днем, 23 июня, в дачном товариществе «Труд».⠀



История умалчивает, как котенок упал, но благо, он удачно приземлился в высохший колодец.⠀

В этот момент поблизости гулял с бабушкой сын Олега Казьмина. Он и услышал «мяу» о помощи.⠀

Вызволять животное позвали папу. Олег работал на фасадах зданий и кровле, поэтому у него нашлось специальное оборудование.

«Думали, колодец метров пять в глубину, а оказалось, около 12. Так мне сказали, по крайней мере. Спускался я туда минут пять. Были трудности с кронштейном. Левой рукой ухватил котенка, а правой уже поднялся на жумаре* минуты за две», – рассказывает Олег.⠀

За операцией спасения следила местная детвора, сын, жена и мама Олега (см. видео ниже).⠀

Кстати, вызволенный кот, по словам Олега, сейчас ищет хозяина. Вы можете продолжить цепь счастливых событий в жизни хвостатого. Посмотрите на фото, какой симпатяга. А колодец постарались закрыть подручными средствами, чтобы больше никто туда не провалился.⠀

*Жумар – элемент снаряжения для подъема.