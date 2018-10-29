Динчанин готов подать в суд на водителя за то, что тот проехал остановку

В редакцию «РВС» обратился мужчина, который рассказал следующую историю: «В пятницу, 26 октября 2018 года, я поехал в Краснодар на 108 автобусе. Еще при входе спросил у водителя, заезжает ли он в аэропорт. Услышав положительный ответ, попросил сказать, когда мы будем на месте, ведь в Краснодаре не особо ориентируюсь.

В итоге в аэропорт мы не заехали вовсе, я попал в центр города. Как итог – опоздал на самолет и потерял деньги за билет.

Когда понял, что уже нахожусь в центре, подошел к шоферу и спросил, почему же он не заехал на нужную мне остановку? Водитель автобуса в свое оправдание сказал, что он спрашивал, выходит ли кто-то в аэропорту. Но в тот момент я говорил по телефону и просто его не услышал.

Мне пришлось вызывать такси обратно до аэропорта. Пока по пробкам добрался туда, регистрация уже закончилась. В итоге пришлось покупать билет на вечерний рейс. Целый день проторчал в зале ожидания. И потратил я из-за всего этого еще тысяч 5».

Мужчина недоумевает, почему водитель не предупредил, что он не заедет в аэропорт. Если же таков маршрут, то почему ему не следуют?

Он обратился в ООО «Югополис-Экспресс». Там приняли жалобу, но никаких действий пока не произвели.

Каким теперь будет решение проблемы – накажут ли водителя? И кто вернет потраченные деньги? Молодой человек готов подавать в суд, чтобы возместить не только материальный, но и моральный ущерб.

Журналист «РВС» связался с генеральным директором ООО «Югополис-Экспресс» Денисом Данильченко, который так прокомментировал эту ситуацию: «Мы обязательно проведем служебное расследование. Если все эти факты подтвердятся, то водителя ожидает наказание согласно Трудовому кодексу Российской Федерации».