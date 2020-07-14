Динчанин: «Моему несовершеннолетнему сыну продали снюс»

В редакцию «РВС» обратился мужчина из Динской. Он рассказал, что уже не раз обнаруживал у своего 17-летнего сына снюс – сосательный табак, который продается в виде подушечек в маленьких пластиковых контейнерах.

Место, где его продают, находится в станице. По словам мужчины, документы у его несовершеннолетнего ребенка не спрашивали, возрастом никто не интересовался, покупают даже дети помладше.

В России продажа снюса началась в начале 2000-х, но только в декабре 2015 года ее запретили, приняв поправки в закон*.

Когда это произошло, производители заменили табак в пакетиках на экстракт никотина, позиционируя это как «бестабачные никотиновые смеси». Стали изготавливать его в виде жвачек и конфет. Таким образом избежали нарушения закона и продолжили продажу в магазинах. То есть технически эти смеси уже не являются снюсом в изначальном европейском понимании, но среди российских потребителей известны именно под этим названием.

На Кубани же действует свое региональное распоряжение.

В 2019 году ЗСК приняло закон, который ограничивает продажу никотиносодержащих смесей детям.

Это случилось после того, как в Горячем Ключе зафиксировали случай тяжелейшего отравления ребенка снюсом. Тогда губернатор Вениамин Кондратьев дал распоряжение запретить продажу жевательных смесей с никотином несовершеннолетним.

Мужчина, который к нам обратился, лично показывал изъятое у своего сына вещество. Состава на упаковке не было. Три подушечки находились в круглой, небольшой в диаметре белой коробочке с яркой наклейкой на крышке.

«Эта вещь убивает. От употребления данной дурманящей смеси люди даже умирают. В ней заложена смертельная доза, от которой врачи потом не смогут откачать. Это доказано. В том месте, где подростки ее приобретают, продают также кальяны и курительный табак», – рассказал обратившийся.

В отношении сына отец уже принял меры, а то, что снюс оказывает пагубное воздействие на человека, действительно подтверждено. Хотя некоторое время среди молодежи была распространена версия, что данное вещество – «безопасная альтернатива курению».

В одной порции снюса никотина содержится примерно в пять раз больше, чем в одной сигарете. В состав входят подсластители, которые маскируют неприятный привкус. Из-за всего этого очень высок риск передозировки.

Еще в конце 2019 года в Минздраве сообщили об эпидемической вспышке потребления никотиносодержащих смесей среди подростков.

Уже в начале 2020-го в России случился первый летальный исход. В Кировской области умер подросток.

Региональные СМИ России не раз освещали проблему, когда молодые люди травились этим веществом. Так, например, в Заринске Алтайского края 13-летнему школьнику стало плохо прямо на уроке, начало останавливаться дыхание. Как потом признался мальчик, незадолго до этого он употреблял снюс.

В феврале 2020 года СМИ Красноярска сообщили о смерти мальчика в подъезде, у него произошла остановка сердца из-за огромной дозы никотина.

В Железногорске два подростка 10 и 13 лет поступили в реанимацию. Их обнаружили лежащими на снегу без сознания. У одного их них была тяжелая интоксикация, рвота, тремор тела и нарушения работы сердца. Второй чувствовал себя получше. Школьников откачивали всю ночь. После этого признались, что употребляли пакетики снюса.

Ранее психиатр-нарколог ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗКК Екатерина Беркоз уже рассказывала, чем опасен снюс:

«Экспертами установлено, что употребление бездымного табака приводит к развитию рака полости рта, рака гортани, пищевода, а также к злокачественному перерождению поджелудочной железы и распаду легких.

В состав снюса входит более 30 химических веществ, обладающих канцерогенным эффектом. Среди них одни из наиболее опасных – нитрозамины, образующиеся при переработке табака. При употреблении снюса количество нитрозаминов, попадающих в организм, намного больше, чем при употреблении обычных сигарет. Все потому, что снюс воздействует на слизистую намного дольше, чем дым от сигарет.

В результате токсические вещества попадают в кровоток в более высокой концентрации. К тому же концентрация никотина в одном пакетике снюса достигает запредельных значений. Так, если в самой крепкой сигарете концентрация никотина достигает 1,5 мг, то в пакетике снюса – 22 мг и более! Тогда как смертельная доза никотина – это доза, составляющая 0,5-1 мг никотина на 1 кг массы тела. Несложно посчитать, что для ребенка массой 41 кг смертельная доза составит от 20,5 до 40 мг никотина.

Естественно, что употребление снюса детьми заканчивается, как правило, сильнейшим отравлением, вызванным передозировкой никотина плюс воздействием на организм различных синтетических веществ, выступающих в качестве ароматизаторов. Симптомы передозировки: тошнота, рвота, потеря сознания, угроза развития инфарктов и инсультов.

Запредельная концентрация никотина приводит к более быстрому, практически молниеносному, развитию зависимости. В результате отказаться от употребления снюса очень сложно, может, даже невозможно без помощи врача-специалиста и курса реабилитации».

«РВС» передала правоохранительным органам координаты точки, где ребенок, по словам отца, приобрел снюс. О результатах проверки сообщим позже.

*Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и статья 14.53 КоАП (несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями).