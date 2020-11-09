Динчанин обвиняется в мошенничестве. Ущерб – 5 миллионов рублей

В отношении двух мужчин 39 и 43 лет отделом МВД по Динскому району возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Один из них проживает в Динской, другой в Адыгее.

“По данным следствия, обвиняемые – это руководитель и сотрудник одного из предприятий Краснодара. Они заключили с потерпевшим договор подряда на изготовление и монтаж архитектурно-строительных изделий из искусственного камня, который предназначен для наружной отделки здания магазина. В качестве предоплаты потерпевший передал злоумышленникам 1,5 миллиона рублей.

Далее обвиняемые под предлогом необходимости приобретения строительного материала частями получали от заявителя денежные средства. Взятые на себя обязательства злоумышленники не выполнили, денежными средствами распорядились по своему усмотрению”, – сообщили в пресс-службе ОМВД по Динскому району.

Общая сумма ущерба потерпевшему составила более 5 миллионов рублей.

На период предварительного следствия мужчинам была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

“В настоящее время следственным подразделением СО ОМВД России по Динскому району собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу”, – рассказали в полиции.

Санкции статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишений свободы на срок до десяти лет.