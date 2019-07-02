Динчанин обворовал женщину в Сочи

В дежурную часть поселка Блиново УВД по городу Сочи обратилась гостья курорта. Женщина объяснила полицейским, что прогуливалась с мужем по одной из улиц города, когда проезжающий мимо на велосипеде мужчина выхватил из ее рук сумку и скрылся в неизвестном направлении.

Услышав крики о помощи, очевидцы остановили злоумышленника и удерживали его до приезда полицейских.

Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожно-патрульной службы доставили мужчину в отдел полиции.

Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в ходе дальнейшей проверки установлено, что 26-летний приезжий из Динского района находится в федеральном розыске за совершение по месту проживания преступлений, предусмотренных статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и статьей 314 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера».

В настоящее время отделом дознания УВД по городу Сочи в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ведется следствие.