Динчанин потерялся в лесу. Его искали спасатели и кинологи

25 октября житель Динской отправился за грибами в Абинский район вместе с семьей. Во время прогулки по лесу мужчина потерялся.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Динскому району, в поисково-спасательном мероприятии участвовали сотрудники спасательных служб и 21 кинолог с собаками из кинологического расчета ОМВД России по Краснодарскому краю. В составе группы был младший инспектор-кинолог ОМВД России по Динскому району прапорщик полиции Оксана Боева со служебно-розыскной собакой по кличке Титан.

Мужчину обнаружили спасатели МЧС на квадроциклах 26 октября. Динчанин находился целую ночь в лесу, спускался к дороге, там его и обнаружили.

«При совместной работе и оперативности мужчина найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сообщили в ведомстве.

На фото Оксана Боева.