Динчанин предстал перед судом за экстремистскую аудиозапись

Прокуратурой Динского района возбуждено дело об административном правонарушении в отношении 25-летнего жителя станицы Динской, предусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения).

Как оказалось, молодой человек добавил на свою страницу в социальной сети «Вконтакте» аудиозапись, которая была признана решением суда экстремистской и в целях ограничения к ней доступа включена в соответствующий федеральный список. В последующем данная запись находилась на странице динчанина в свободном доступе.

«По результатам рассмотрения материалов административного правонарушения Динским районным судом ему был назначен административный арест на срок 10 суток с конфискацией запрещенных материалов», – рассказал помощник прокурора, юрист 1 класса Виталий Губарев.