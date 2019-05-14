Динчанин протаранил ограждение соседа (видео)

В редакцию «РВС» обратился житель станицы Динской, который самостоятельно попытался отремонтировать дорожное полотно рядом со своим домом. Там образовалась выбоина, и мужчина решил забетонировать ее. Чтобы дать бетону высохнуть, хозяин дома установил временное ограждение — треугольную конструкцию из деревянных опор.

- 9 мая сосед проехал по дороге на своем автомобиле, протаранил ограждение. Бетон еще не застыл, и колеса продавили его. Я выровнял поверхность. Но через время он снова вернулся и вновь проехал через ограждение, - рассказал нам динчанин.

Происходящее зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения, установленные по периметру дома. Видео мужчина прислал в редакцию.

Как оказалось, между соседями уже много лет длится конфликт. Одна из сторон неоднократно писала заявления в полицию, вторая сторона писала объяснительные, и на этом вопрос закрывался. Отношения между соседями остаются напряженными и путей разрешения конфликта соседи не находят.

Публикация видео в социальных сетях «РВС» затронула читателей за живое. «Какой-то странный способ мести соседям путем нанесения повреждений своему автомобилю!», «Многие люди ждут, пока соседи ямы залатают, а тут такое... Странно».

Видео и номера автомобиля, снесшего ограждение, журналисты «РВС» передали в полицию. Как нам прокомментировали в пресс-службе ОМВД по Динскому району, данный факт зарегистрирован сотрудниками полиции, проводится проверка.

Но с юридической точки зрения ситуация не столь однозначна. Как прокомментировал нам юрист Дмитрий Рябов, если человек устанавливает ограждение или какие-либо иные конструкции на земле, которая не является его собственностью, то тем самым он совершает правонарушение. Дорога перед домом — это муниципальная собственность. Проводить там какие-либо работы мужчина не имел права. Если будет доказано, что первый сосед проводил какие-то работы на дороге, а второй наткнулся на конструкцию, то виноватым окажется первый сосед. Если же мужчина установил конструкцию законно, имея на то разрешение, или же на своей территории, а сосед снес ее, тогда виноватым окажется водитель автомобиля.

- Обе стороны в этой ситуации могут подать заявление в суд и в судебном порядке разрешить свой конфликт, - подытожил юрист.