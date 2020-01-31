“Ремонтные работы в детской поликлинике доставляют неудобства”, – такое обращение прислал в “РВС” динчанин.

Мужчина живет в многоквартирном доме на Красной, 111. Под окнами его квартиры размещается детская поликлиника, где сейчас вовсю ведется капитальный ремонт.

“Возник вопрос в квалификации сотрудников, которые производят там работы. В самом здании они и спят, и живут”, – утверждает он.

Другая проблема, которую обозначил обратившийся, – “тихий час”.

“Ребенок уже и забыл, когда спал днем, так как там постоянно что-то сверлят”, – рассказал динчанин.

Кроме этого, он добавил, что из окна квартиры теперь виднеется вытяжка, которая “загораживает вид на улицу Красную”.

Журналист “РВС” обратилась в Динскую ЦРБ. Там прокомментировали следующее.

“Ремонтные работы в детской поликлинике выполняет специализированная строительная организация, имеющая на это лицензию”, – сообщается в письменном ответе на запрос.

На объекте действительно люди есть и днем, и ночью, так как, по сообщению руководства ЦРБ, круглосуточное нахождение сотрудников строительной организации осуществляется “для охраны дорогостоящего строительного материала”.

Работы ведутся с 8 до 22 часов, “тихий час” соблюдается с 14 до 16 часов.

Что касаемо “вытяжки”, то в ЦРБ сообщили: данные вентиляционные вытяжные шахты установлены на кровле по проекту, который выполнен согласно СНиПам.

Напомним, еще летом прошлого года здесь находилась женская консультация. В сентябре стало известно, что на ее месте теперь будет детская поликлиника. Согласно паспорту объекта, ремонтные работы завершатся в марте 2020 года.