Динчанин: "Ремонт в детской поликлинике доставляет неудобства"
“Ремонтные работы в детской поликлинике доставляют неудобства”, – такое обращение прислал в “РВС” динчанин.
Мужчина живет в многоквартирном доме на Красной, 111. Под окнами его квартиры размещается детская поликлиника, где сейчас вовсю ведется капитальный ремонт.
“Возник вопрос в квалификации сотрудников, которые производят там работы. В самом здании они и спят, и живут”, – утверждает он.
Другая проблема, которую обозначил обратившийся, – “тихий час”.
“Ребенок уже и забыл, когда спал днем, так как там постоянно что-то сверлят”, – рассказал динчанин.
Кроме этого, он добавил, что из окна квартиры теперь виднеется вытяжка, которая “загораживает вид на улицу Красную”.
Журналист “РВС” обратилась в Динскую ЦРБ. Там прокомментировали следующее.
“Ремонтные работы в детской поликлинике выполняет специализированная строительная организация, имеющая на это лицензию”, – сообщается в письменном ответе на запрос.
На объекте действительно люди есть и днем, и ночью, так как, по сообщению руководства ЦРБ, круглосуточное нахождение сотрудников строительной организации осуществляется “для охраны дорогостоящего строительного материала”.
Работы ведутся с 8 до 22 часов, “тихий час” соблюдается с 14 до 16 часов.
Что касаемо “вытяжки”, то в ЦРБ сообщили: данные вентиляционные вытяжные шахты установлены на кровле по проекту, который выполнен согласно СНиПам.
Напомним, еще летом прошлого года здесь находилась женская консультация. В сентябре стало известно, что на ее месте теперь будет детская поликлиника. Согласно паспорту объекта, ремонтные работы завершатся в марте 2020 года.
Комментарии
Вопросов нет, что организация имеет лицензию на ведение таких работ, иначе бы она скорее всего не выиграла бы тендер на проведение их. Другой вопрос что они там реально живут и оформлены они как сотрудники этой строительной организации! Так же ни о каком тихом часе и речи быть не может! работы проводились с 8 утра и даже один раз я сам спускался к этим "строителям" в 22:58 когда он под моей квартирой прикручивал листы гипсокартона. Я поинтересовался у "строителя" хочет ли он пообщаться с участковым, на что он сказал что работы он прекратил!.
Какими СНиПами руководствовались проектировщики?
Абсолютная наглая ложь касаемо тихого часа с 14:00 до 16:00!!! Даже сегодня под нашей квартирой сверлили в это время! У меня есть не один свидетель этого беспредела! Есть аудио и видеозаписи с датами и временем их, так называемого «тихого часа»! Ага, щас! Теперь я знаю свои следующие действия: буду вызывать участкового и выставлять видео в интернет с отметкой вашей газеты и администрации! Может хоть это поможет!
ждем с нетерпением Марта , когда закончатся ремонтные работы в поликлинике !!!! «Тихий час» не соблюдается ! Когда хотят , тогда и сверлят , слышно очень хорошо даже на верхних этажах !!! Понятно , что подрядчику надо успеть выполнить свои работы в срок , но давайте уважать жильцов дома !!!!!!