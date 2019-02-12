Динчанин-рецидивист украл мобильник у 16-летнего краснодарца

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу Краснодару, 16-летний школьник на остановке общественного транспорта на ул. Дзержинского познакомился с молодым человеком. Последний в беседе пообещал защищать юношу от сверстников и предложил обменяться номерами телефонов.

Ничего не подозревая, краснодарец достал из кармана верхней одежды свой смартфон, после чего его собеседник неожиданно выхватил данное устройство связи и скрылся на отечественном автомобиле.

Владелец украденного телефона запомнил государственные регистрационные знаки машины. После обращения в полицию матери потерпевшего оперативники уголовного розыска задержали предполагаемого грабителя на территории Динского района.

Подозреваемым оказался ранее судимый за кражу и нанесение побоев 21-летний местный житель.

При досмотре его вещей был обнаружен и изъят похищенный телефон. В отделе полиции молодой человек пояснил, что планировал сбыть смартфон в комиссионном магазине, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

В настоящее время дознавателем в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). Ее санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до четырех лет.