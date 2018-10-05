Динчанин собирает подписи против знака, запрещающего парковку

5 октября примерно с часу дня напротив Центра творчества житель Динского района стал собирать подписи против установки знака, запрещающего стоянку и остановку автомобилей. Подписи он собирается прикрепить к коллективному обращению и направить в адрес депутата Государственной Думы Андрея Лугового.

Напомним, данное ограничение вызвало массовое осуждение среди жителей Динской.

22 сентября неизвестный даже заклеил один из запрещающих знаков черной пленкой.

Владимир Присяжнюк, вышедший на сбор подписей, считает, что запрет парковаться в районе Центра творчества не имеет под собой законных оснований.

– На какой ГОСТ ссылается власть? 2,5 метра для диагональной парковки вполне достаточно. Парковку закрыли потому, что здесь таксисты стояли? Так их надо убрать, а родители должны иметь возможность подъехать к Центру творчества и высадить своих детей.

Для меня это принципиальный вопрос. Я этой парковкой никогда не пользовался, детей сюда на занятия не вожу. Но считаю, что закрывать ее законных причин не было. У нас по всей Красной так обустроены парковки. Почему закрыли именно здесь?

За короткое время Владимиру удалось собрать 30 подписей. Люди активно подходили и оставляли свои данные. Многие из них – родители, чьи дети занимаются в Центре творчества.

– Нам теперь приходится изрядно покружить вокруг фонтанной площади, чтобы найти место для машины. Потом мы с детьми идем к центру. Уже сейчас погода портится, а когда польют дожди! Дети будут мерзнуть, начнут болеть. Хотя бы остановка в данном месте должна быть разрешена, – рассказала «РВС» мама двоих детей.

– Направлю письмо в Госдуму, может, хоть Москва поможет нам навести порядок, – заявил динчанин.