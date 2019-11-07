Динчанин стал лучшим водителем года

Наш земляк, динчанин Юрий Жидков завоевал первое место в конкурсе водительского мастерства «Водитель года-2019».

Журналист «РВС» пообщалась с победителем и узнала, как проходили соревнования, какие впечатления остались.

Юрий рассказал, что раньше он был дальнобойщиком, работал как на внутренних, так и на международных рейсах. Но постоянные разъезды давались тяжело. Захотел больше времени проводить с семьей. Как по велению судьбы, в это время появилось вакантное место водителя автобуса. С декабря 2018 года мужчина приступил к работе.

Рассказывает, что освоился быстро, ему нравится работать с людьми. Отмечает, что, конечно, все люди разные, и, к сожалению, мало кто здоровается, говорит «спасибо», «до свидания». Но, есть и очень вежливые.

На вопрос, как узнал о конкурсе, Юрий рассказал, что руководство, увидев в нем потенциал, выдвинуло его кандидатуру. Мужчина сразу согласился.

Всего было 107 участников. Соревнования проходили в городе Сочи. Конкурс состоял из трех этапов. Они проходили на автодроме Формулы-1. Судьи были независимые.

На первом этапе проверяли скоростное маневрирование с различными элементами на туристическом автобусе.

Юрий занял 1-е место, показав лучшее время прохождения и качество езды.

Во второй день (2 этап) проверяли знание ПДД. Важна была скорость и безошибочность. Всего давалось 20 вопросов, на которые нужно было ответить за 20 минут.

Юрий Жидков справился с заданием за 3 минуты 19 секунд, не допустив ни единой ошибки.

На третьем этапе необходимо было в багажное отделение большого туристического автобуса загрузить максимум коробок, разных по размеру и форме.



