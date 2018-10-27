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Динчанин Степан Марянян выиграл золото чемпионата мира
Наш прославленный земляк, борец греко-римского стиля 26 октября 2018-го года выиграл золотую медаль чемпионата мира, проходящего в Венгрии!
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Степан выступал в весовой категории до 63 кг, в решающем поединке победил спортсмена из Узбекистана Эльмурата Тасмурадова - 6:3.Эльмурт, кстати, призер Олимпийских игр и чемпионатов мира.
Теперь главная цель Степана - победа на Олимпийских играх 2020 г.
- Будем готовиться, чтобы в идеальнгой форме подойти к Олимпиаде, - отметил Марянян после победы в Будапеште.
Летние Олимпийские игры-2020 пройду в Токио с 24 июля по 9 августа.
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