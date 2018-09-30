Динчанин Степан Марянян выиграл золото турнира в Сербии

Сборная России по греко-римской борьбе, в состав которой входит и наш земляк, успешно выступила на международном турнире имени Любомира Ивановича-Гедза, который проходил в Сербии.

Девять золотых медалей завоевали россияне. В категории до 63 кг Степан Марянян стал сильнейшим, внеся в свою копилку еще одну медаль высшей пробы.

Кроме того, золотые медали завоевали Василий Топоев (до 55 кг), Сергей Емелин (до 60 кг), Артём Сурков (до 67 кг), Абуязид Манцигов (до 72 кг), Имиль Шарафетдинов (до 82 кг), Давит Чакветадзе (до 87 кг), Муса Евлоев (до 97 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

Серебро российской команде принесли Виталий Кабалоев (до 55 кг), Мингиян Семенов (до 60 кг), Заур Кабалоев (до 67 кг) и Адам Курак (до 72 кг). Бронзовую награду завоевал Александр Чехиркин (до 77 кг).