Динчанин своими силами спасает реку

В последнее время все чаще мы слышим о том, что уходит пресная вода — высыхают реки и озера, грунтовые воды залегают все глубже.

Проблемы эта не обошла стороной и Динской район. В последнее время реки начали мельчать. Причем — довольно быстро.

Приток реки Кочеты — Кирпили также страдает от этого.

Как рассказал журналисту «РВС» фермер Виктор Константинович Бабанский, вот уже 3 года вода не наполняет реку.

Раньше вода плескалась у самого пола беседки.

Если раньше из нее орошали 150 гектар полей, то сейчас уровень воды — 30 сантиметров. Если же пройти несколько сотен метров вдоль берега, то можно увидеть, что там река попросту заканчивается, а глубоко потрескавшаяся земля напоминает иссохшую равнину. Там, где совсем недавно была вода, остались лишь сотни панцирей мидий, которые погибли без влаги.

Возможно, Кирпили в данной местности уже не протекала бы, если бы Виктор Бабанский не предпринял мер по ее спасению.

Фермер собственноручно прокопал канал от пруда к реке. С его помощью мужчина поддерживает уровень грунтовых вод и не дает жизненноважной влаге попросту уйти.

«Конечно, приходится углублять канал, ведь уровень воды снижается. Сам пруд находится на пол метра выше реки, поэтому вода самотеком поступает в траншею», - рассказывает Виктор Константинович.

Вот такой канал соединяет пруд и реку.

Пруд же являет собой водоем глубиной в 6 метров, длинной в 800 метров, и шириной в 10 метров.

В прошлом году фермер расширил его, так как воды на поддержку реки стало нужно больше.

Место соединения водных объектов.

Виктор Бабанский регулярно приходит сюда, проверяет, под каким напором бежит вода из пруда в канал, при необходимости регулирует его.

«Главное — продержаться до декабря. Тогда уровень грунтовых вод поднимется. И река начнет восстанавливаться», - считает фермер.

Пруд.

В целом же, мужчина говорит, что полное восстановление, или же осушение реки зависит только от погоды — если будет достаточное количество осадков — вода вернется в Кирпили. Пока же он спасает ее от полного пересыхания своими силами.



