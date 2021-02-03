Динчанин угнал автомобиль – его ждет суд
Все произошло еще в ноябре. Житель Динской проник на территорию жилого домовладения и угнал автомобиль.
Потерпевшие обратились в полицию, и через 11 дней после возбуждения уголовного дела преступника нашли. Им оказался знакомый семьи.
Мужчину задержали под стражу.
«По итогам расследования уголовного дела прокурором утверждено обвинительное заключение, дело направлено в Динской районный суд для рассмотрения по существу», – прокомментировала помощник прокурора Динского района Светлана Веселкова.
Прокуратура предупреждает: если вам стало известно о фактах нарушения законодательства, следует незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.
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