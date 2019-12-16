Динчанин установил новый рекорд России по плаванию

14-15 декабря в городе Кропоткине проходил 16-й чемпионат Краснодарского края по плаванию.

Всего в нем приняли участие 60 спортсменов.

В категории «Мастер», где выступают ветераны (от 25 лет), на второй день в комбинированной эстафете 4х100 м 34-летний динчанин Алексей Моторыгин установил рекорд Кубани.

Во второй эстафете – 200 м вольным стилем – он установил рекорд России.

Алексей Александрович работает тренером в бассейне «Нептун». Воспитывает троих детей.

Весной этого года он установил рекорд на 800 метров вольным стилем, о чем уже писала «РВС».

«Планомерно идем к следующим высотам. Готовимся покорять европейские старты.

Плавание актуально в любом возрасте. Если же вы стремитесь к цели, делаете все необходимое для этого, то обязательно все получится», – рассказал журналисту Алексей Моторыгин.