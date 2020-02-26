Один из читателей “РВС” запросил информацию о том, в каких случаях и где именно сотрудники ДПС могут останавливать водителей. По его словам, они не всегда работают в положенных местах, иногда другим водителям приходится из-за этого нарушать правила дорожного движения. Динчанин приложил фото.

За ответами мы обратились в ГИБДД Динского района.

Там пояснили, что ни на одной фотографии сотрудники Госавтоинспекции правила не нарушали.

На первой они стоят не на полосе движения, в разрешенном месте, никаких ограничений по ПДД нет.

На второй, где расположен знак “Остановка запрещена”, ДПС стоит с включенными проблесковыми маячками, поэтому водители обязаны подчиниться и совершить остановку.

“Не допускается останавливать транспортные средства на участках дорог, где их остановка запрещена правилами дорожного движения. Но есть исключения. Например, когда такая остановка связана с необходимостью пресечения преступления, административного правонарушения, осуществления распорядительно-регулировочных действий, предотвращения реальной угрозы причинения вреда жизни и так далее. В данном случае обозначение места остановки осуществлялось с патрульным автомобилем с включенными специальными световыми сигналами, что тоже является основанием для того, чтобы водитель остановился”, - пояснили в пресс-службе ГИБДД Динского района.

Там дополнили, нарушением со стороны сотрудников ДПС считалось, если бы на месте, где есть знак “Остановка запрещена”, проблесковые маячки на служебном автомобиле были выключены. Когда этот знак установлен, и у патрульной машины включены световые сигналы, приоритет в таком случае у сотрудника ДПС.

Какие могут быть основания для остановки?

Если сотрудник ДПС заметил или зафиксировал при помощи техники нарушения ПДД.

Проверка документов на право пользования и управления автомобилем, документов на машину и перевозимый груз.

Если необходимо привлечь участника дорожного движения в качестве понятого.

При подаче сигналов об остановке должно быть указано место, где остановиться водителю.

Остановка ТС осуществляется согласно ПДД.

Все положения можно подробно изучить в приказе*.

Где еще могут стоять сотрудники ДПС?

На аварийно-опасных участках дороги на территории Динского района, на участках дороги с большой интенсивностью движения транспорта и пешеходов, а также в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий (рейды, акции).

Патрульный автомобиль может размещаться в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети.

*- Приказ МВД России от 23.08.2017 N 664 (ред. от 21.12.2017) "Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения".