Динчанин вместе с напарником ограбил заправку в Усть-Лабинске

Полиция Усть-Лабинского района завершила предварительное расследование преступления, совершенного несколько месяцев назад. Теперь дело направлено в суд.





28-летний динчанин и его напарник из Тихорецкого района совершили нападение на автомобильную заправку в Усть-Лабинском районе. Вооружены они были пневматическим пистолетом, лица скрыли за медицинскими масками. Бандиты унесли с кассы заправки 30 000 рублей. Прибывшие на место преступления полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку на преступников. Спустя некоторое время их личности были установлены, а сами злоумышленники задержаны в Динском районе, на месте проживания одного из них.





В отделе полиции они пояснили, что потратили деньги на личные нужды. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.







