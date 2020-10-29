Динчанин возмущен: доверенность есть, а карту в банке не выдают

Житель Динской столкнулся с проблемой. Его мать – пенсионерка, имеет инвалидность. В силу возраста и здоровья она не может лично прийти в банк и оформить карту для выплат. Чтобы решить проблему, она оформила доверенность на сына через нотариуса.

В доверенности четко прописаны действия, которые мужчина может осуществлять от ее лица, в том числе: «...открыть счет на мое имя в любом банке и получить дебетовую пластиковую карту, невскрытый конверт с PIN-кодом к ней, с правом распоряжения денежными средствами по счету, с правом получения и снятия денежных средств в сумме по его усмотрению...» Однако, когда мужчина обратился в банк, ему сказали, что он не сможет получить дебетовую карту по доверенности. На вопрос «Почему?» сотрудник банка сослался на внутреннее положение.

Для более подробного разъяснения мужчина написал официальный запрос в данное финансовое учреждение и получил письменный ответ от руководства. Основным критерием отказа был факт принадлежности дебетовой карты банку. Являясь ее владельцем, банк имеет полное право распоряжаться своей собственностью таким образом, чтобы карта вручалась лично в руки ее держателю.

Несколько других банков поступили аналогично, но при этом предложили выехать на дом и выдать карту женщине-инвалиду. И лишь один банк согласился предоставить свои услуги по доверенности.

В данной ситуации мы обратились за советом к адвокату Владимиру Кравченко. Он прокомментировал обстоятельства так:

«Прежде чем оформлять у нотариуса соответствующий документ, лучше узнать в конкретном банке, какие услуги вы сможете получить по доверенности и на каких условиях. Потому как многие коммерческие банки карты, например, не выдают третьему лицу, согласно внутренним нормативным документам. А внутренние документы они формируют на основании Федерального закона о банках и банковской деятельности Центрального Банка РФ».

Юрист Алла Геоня также добавила:

«Если человек считает, что его права такими действиями нарушены, он может направить жалобу с описанием ситуации в Центральный Банк России или оспорить отказ в выдаче банковского продукта по доверенности в судебном порядке, изначально доказав в Конституционном суде России, что законодательная база Банка России неправомерна».

Наталья Бережная