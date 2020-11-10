Динчанин вынес пакет спиртного из магазина, но так и не заплатил за него

В редакцию обратились сотрудники одного из магазинов в районе консервного завода в Динской. Вчера, 9 ноября, около 20.00 неизвестный украл товар. Сумма ущерба составила более 2000 рублей.

Мужчина 35-40 лет пришел в магазин. Вел себя обычно, ничего не предвещало беды. Покупал в основном спиртное. Однако, когда пакет с продукцией был собран, он попросил еще налить разливного пива. В этот момент продавец отошла от рабочего места, мужчина схватил пакет и поспешил на выход. Женщина попыталась его остановить, он ответил, что положит все в машину и расплатится. Но этого так и не произошло. Он быстро скрылся.

Заявление в полицию написано. На фото и видео с камер видно, как человек берет пакет из-за стойки не расплатившись. Может, он еще в какой-то магазин заходил. Пострадавшая обращается ко всем: будьте осторожнее! Просит злоумышленника одуматься и призывает его возместить сумму кражи.

В ОМВД России по Динскому району подтвердили о том, что было подано заявление. По данному факту ведется проверка.