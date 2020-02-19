Динчанина осудили на 4,5 года за 28 краж

В отношении 34-летнего жителя Динского района было возбуждено уголовное дело за кражу.

В ходе расследования сотрудники уголовного розыска отдела ОМВД России по Калининскому району оперативным путем получили информацию о том, что динчанин причастен к совершению серии краж из домовладений. При проверке сведения подтвердились.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее неоднократно судимого 34-летнего жителя нашего района.

Причастность задержанного к совершению 28 краж из домовладений на территории Калининского и Кореновского районов подтвердилась.

В течение нескольких месяцев злоумышленник вечерами проникал в домовладения, взламывая замки входных дверей либо через окна, похищал ценные вещи, технику и ювелирные украшения, после чего уезжал на автомобиле. Общая сумма ущерба потерпевшим составила около 2 млн рублей.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением были направлены в суд для рассмотрения по существу. Последний признал обвиняемого виновным. Он осужден на четыре с половиной года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.