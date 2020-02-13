Динчанка Ирина Волкова презентовала свою третью книгу

11 февраля в Динском историко-краеведческом музее состоялась презентация книги "Казачий путь" Ирины Волковой. Это ее третья книга.

Она решила сделать презентацию в музее потому, что в сборнике есть несколько стихотворений, посвященных казачеству, православию, есть стихи на историческую тему. Все это переплетено с нашим музеем. Ирина прочла несколько своих стихотворений. Презентация прошла в дружеской обстановке, сотрудники музея задали вопросы автору и пожелали ей творческих успехов.

"Хочу сказать спасибо всем тем, кто помог мне в издании этой книги. Особые слова благодарности хочу выразить благочинному церквей Динского района, настоятелю храма Святой Троицы станицы Динской протоиерею Иоанну Лапко. Огромное всем спасибо!" - говорит Ирина Волкова.