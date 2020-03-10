Динчанка: “Месяцами не могу получить лекарства по льготе”





“Ни одного препарата по льготе в январе не получила, только инсулин. В феврале ситуация та же”, – сообщила “РВС” жительница Украинского. Она федеральный льготник. У нее диабет.

“В ноябре того года также не могла получить моксонидин, вместо апидры выдали рапид. Сказать, что этот аналог хорош, не могу. Его надо принимать в большой дозе. И если препарат апидра можно использовать сразу перед едой, то рапид – за несколько часов. Есть номер горячей линии, но там никто не отвечает. В феврале хотела получить инсулин, а там только биосулин в картриджах, но у меня нет такого приспособления, куда их вставлять. Кроме этого, он мне не идет. Мне его не выписывали.

Бывает, приезжаешь, говорят: “Лекарства нет”. А иногда пойдешь за другим препаратом, прихватишь рецепт с собой, они и по нему выдадут, хотя не звонили перед этим, а должны. Как только приходит лекарство, специалисты должны позвонить. Раньше было удобно, сотовый телефон главврача находился в общем доступе. В случае проблемы звонишь – и ее быстро решают, а сейчас не так”, – возмущена женщина.

Журналист “РВС” сделала запрос в Динскую ЦРБ, чтобы узнать, с чем связана задержка лекарств льготникам, когда ожидается поставка, почему льготники месяцами не могут получить лекарства и какие меры принимаются для устранения данной проблемы.

Ответ получен следующий.

“В октябре 2019 года администрацией ГБУЗ “Динская ЦРБ” в рамках выделенного финансирования была защищена заявка на лекарственные препараты для обеспечения льготной категории граждан федерального и регионального уровней ответственности. Минздравом Краснодарского края ведется закупка лекарств в рамках 44 ФЗ*. При их поступлении от поставщиков Минздравом края осуществляется отгрузка в уполномоченные аптеки муниципальных образований согласно заявкам. При возникновении трудностей с получением необходимого лекарственного препарата пациентом вопрос решается индивидуально с возможной синонимической или терапевтически эквивалентной заменой, а также определения необходимости госпитализации в стационар ЦРБ для обеспечения непрерывного лечения”, – прокомментировал исполняющий обязанности главного врача Сергей Чикишев.

*Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.