Динчанка обеспокоена проверкой газа на утечку
В редакцию «РВС» обратилась жительница одного из многоквартирных домов на улице Красной в Динской. Она рассказала, что 14 июля администрация филиала № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» разместила объявление: 15-16 июля будет произведена проверка на герметичность придомовых газопроводов и газового оборудования. В связи с этим временно отключат систему газоснабжения.
16 июля в 16.00 ее отключили. 17 июля специалисты пришли к женщине в квартиру. Ее покойный муж был мастером газового оборудования, поэтому, по ее словам, она знает, как проверяется герметичность путем опрессовки газопровода. Жительница многоквартирного дома рассказала, что для этого делается обмывка и посредством стояка постепенно выпускается газ. А в данном случае его подача была перекрыта и в помещение она не производилась.
«Они не включили на стояке газ. Как при этом можно сказать, что в какой-то квартире идет утечка газа?» – задается вопросом женщина.
Обратившаяся поговорила с другими жильцами и убедилась, что нигде работники газ не открывали. Просто делали осмотр, хотя в объявлении было сказано другое.
Мне не трудно заплатить эти 550 рублей, но за что? За то, чтобы, вдруг что случись, мой дом сложился как карточный? И при этом пострадали люди и дети?
Ее возмутила такая халатная проверка: «Они отпишутся, что все нормально, а мы в случае чего обгорим же».
Кроме этого, жильцы дома на Красной несколько дней жили без газа. По словам женщины, сотрудники газовой службы поломали вентиль на кране общего пользования. Она рассказала, что теперь кран придется покупать жителям многоэтажки, потому что у управляющей компании денег нет. А стоит он в пределах 5-6 тыс. рублей.
Редакция «РВС» обратилась в филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар». Нам пояснили, что проверка была сделана согласно договору с управляющей компанией на проведение ремонтных работ и некоторые внутриквартирные газопроводы не прошли испытание опрессовкой. Это говорило о наличии утечек.
Возобновление газа осуществлялось после предоставления допуска сотрудников в квартиры жильцов и повторного проведения опрессовки. По состоянию на 19 июля подача газа была восстановлена в первом и третьем подъездах. В остальных она будет возобновлена после полного устранения утечек, а для этого нужно получить доступ ко всему газоиспользующему оборудованию в этих подъездах. Кроме того, на стояке у первого подъезда из-за неисправности был заменен общедомовой кран.
«Дополнительно сообщаем, что сроки отключения потребителей от системы газоснабжения для проведения работ по техобслуживанию нормативными актами не предусмотрены», – подытожил директор филиала Рустам Кушу.
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