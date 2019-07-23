Динчанка обеспокоена проверкой газа на утечку

В редакцию «РВС» обратилась жительница одного из многоквартирных домов на улице Красной в Динской. Она рассказала, что 14 июля администрация филиала № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» разместила объявление: 15-16 июля будет произведена проверка на герметичность придомовых газопроводов и газового оборудования. В связи с этим временно отключат систему газоснабжения.

16 июля в 16.00 ее отключили. 17 июля специалисты пришли к женщине в квартиру. Ее покойный муж был мастером газового оборудования, поэтому, по ее словам, она знает, как проверяется герметичность путем опрессовки газопровода. Жительница многоквартирного дома рассказала, что для этого делается обмывка и посредством стояка постепенно выпускается газ. А в данном случае его подача была перекрыта и в помещение она не производилась.

«Они не включили на стояке газ. Как при этом можно сказать, что в какой-то квартире идет утечка газа?» – задается вопросом женщина.

Обратившаяся поговорила с другими жильцами и убедилась, что нигде работники газ не открывали. Просто делали осмотр, хотя в объявлении было сказано другое.