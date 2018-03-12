Динчанка обокрала дом, но решила вернуться туда вновь

В полицию обратилась жительница Динского района, которая после долгого отсутствия вернулась домой и обнаружила там незнакомку. Кроме того, пропали личные вещи общей стоимостью более 30 тысяч рублей.

Злоумышленницей оказалась 56-летняя местная жительница. Полицейские установили: для проникновения в чужое жилье ей пришлось взломать навесной замок на входной двери. Женщину доставили в отдел полиции.

Как оказалось, подозреваемая уже не первый раз посещала жилье потерпевшей. Несколькими днями ранее она пробралась в этот же дом и похитила кухонную утварь, мопед, которые в итоге продала. На этом женщина не остановилась и решила нанести повторный визит в уже знакомое ей место, но в это время вернулась хозяйка.

«В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Динскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража"», - прокомментировали в пресс-службе ОМВД России по Динскому району.

Санкции статьи предусматривают наказание до шести лет лишения свободы. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Известно, что ранее женщина не была судима.