Динчанка: «Отопительный сезон продлили до мая?»

“Хотелось бы узнать причину продления отопительного сезона до мая”, - с таким сообщением обратилась в “РВС” динчанка.

Она утверждает, что никаких документов по этому решению она не видела. На “горячей линии”, по ее словам, сослались на постановление губернатора, но где его посмотреть, не сообщили.

Обратившаяся также поинтересовалась, будет ли перерасчет в связи с теплой зимой.

В официальных источниках редакция никакого постановления о продлении отопительного сезона не обнаружила.

Журналист обратилась в МУП "Динком "Тепло".

Во-первых, там тоже сообщили, что о подобном постановлении им неизвестно. Им его не присылали.

Во-вторых, что касается сроков отопительного сезона, то за подписью главы Динского сельского поселения уже имеется постановление “О завершении отопительного периода 2019-2020 годов для жилых и иных зданий”.

Согласно ему, установленный срок окончания на территории станицы - 15 апреля.

“МУП “Динская компания “Тепло”, предприятиям и учреждениям всех форм собственности, имеющим на своем балансе отопительные котельные, прекратить подачу теплоносителя на отопление образовательных организаций дошкольного образования и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, в соответствии с их заявками”, - уточняется в документе.

В-третьих, в организации уточнили, что все начисления производятся по приборам учета тепловой энергии.

“Перерасчетов никаких не будет. То, что люди фактически потребят, за это им и будут выставлены счета”, - пояснили в МУП "Динком "Тепло".