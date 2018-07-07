Динчанка победила на Первенстве России

С 28 июня по 2 июля 2018года в городе Салавате Башкирской республики прошли соревнования Первенства России среди юношей и девушек в летнем пятиборье.

В них приняли участие 12 областей и Республик Российской Федерации.

За сборную Краснодарского края выступала Лия Талько, учащаяся БОУ СОШ №3 и МБУДО «ДЮСШ №1». В упорной борьбе она заняла I место.

Соревнования прошли на спортивных сооружениях г. Салавата.

К состязаниям Лию Талько готовили тренеры-преподаватели МБУДО «ДЮСШ №1» МО Динской район, мастера спорта СССР: Власкина Т.В. и Власкин В.И.