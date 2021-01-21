Динчанка: «Почему нет компенсации расходов на оплату ЖКУ инвалидам?»

«Почему инвалидам перестали компенсировать расходы на оплату ЖКУ? Почтальон не принесла квиток, по которому получаю за коммуналку. Сказала, что с этим разбирается соцзащита. По ее словам, они там что-то напутали или же произошел сбой, поэтому 50 % за коммуналку не было. И не только у меня», – такое обращение поступило в редакцию от читательницы.

На эту тему мы пишем регулярно, объясняя, по какой причине такое происходит.

После данного запроса в очередной раз связались с управлением социальной защиты населения Динского района. Ответ такой же: все дело не в отмене, а в удержании.

«Компенсацию на ЖКУ не отменяли. Скорее всего, в этом случае речь идет о перерасчете. У некоторых граждан в результате ежемесячного перерасчета (по информации о фактически произведенных расходах за прошлые месяцы) образовалась переплата, которая, согласно закону, удерживается из последующих выплат. Если после перерасчета удержана вся сумма компенсации за текущий месяц, программный комплекс не предусматривает распечатку пустой квитанции. В данном случае гражданам нужно подождать, пока не закончится удержание (сроки у всех индивидуальные), после чего будет произведена выплата», – отметили в ведомстве.

Напомним, в крае организована работа телефона горячей линии для оказания информационно-консультативной помощи по вопросам социальной поддержки, социального обслуживания и занятости населения.

Номер: 8-800-250-55-03.

Режим работы горячей линии – с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

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