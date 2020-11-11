Динчанка: "Повышают ли пенсии переработчикам консервного завода"?

Динчанка:
Фото: artemovsky66.ru

Динчанка: "Повышают ли пенсии переработчикам консервного завода"?

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6 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаПенсии работникам сельского хозяйства

В редакцию «РВС» обратилась пенсионерка. Она рассказала, что более 35 лет трудилась на консервном заводе. Ранее ей попадалась информация о том, что работникам сельского хозяйства, у кого стаж более 30 лет, положена повышенная пенсия.

«Сейчас не могу найти эти списки. На консервном заводе мы несколько десятков лет перерабатывали огурцы, помидоры. Нам положена эта надбавка?»  поинтересовалась она.

Журналист «РВС» обратилась в управление Пенсионного фонда по Динскому району.

Там уточнили, что с 2019 года неработающие пенсионеры, имеющие в сельском хозяйстве стаж не менее 30 календарных лет и проживающие на селе, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности.

«Те, кто имеет такое право, автоматически все получили. Мы сами в течение года проводили эту работу, пенсионерам не нужно было обращаться. Консервный завод к данным категориям не относится, потому что это не сельхозпредприятие. Как правило, это те организации, у которых в учредительных документах указано, что они занимаются сельским хозяйством. А консервный завод   это производство», – пояснили в ведомстве.

Вот основные направления, которые прописаны в постановлении*:

  • растениеводство (бахчеводство, виноградарство, лесоводство, луговодство, овощеводство, плодоводство, полеводство, свекловодство, семеноводство, табаководство, хмелеводство, хлопководство, цветоводство, шелководство) (производство сельскохозяйственных культур, включая формы органического сельского хозяйства, послеуборочная обработка сельскохозяйственной продукции, заготовка, хранение, мелиорация);
  • животноводство (верблюдоводство, звероводство, козоводство, коневодство, кролиководство, муловодство, овцеводство, оленеводство, ословодство, птицеводство, пчеловодство, свиноводство, скотоводство (включая молочное скотоводство, молочно-мясное скотоводство и мясное скотоводство, собаководство) (разведение, содержание, уход, выращивание, ветеринарное обслуживание всех видов сельскохозяйственных животных для производства животноводческих продуктов), в том числе осуществляемое кочевыми родовыми общинами;
  • рыбоводство в колхозах, совхозах, крестьянско-фермерских хозяйствах, сельскохозяйственных кооперативах, артелях и в других организациях, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство;
  • работа (деятельность) в колхозах, на машинно-тракторных станциях, на межколхозных предприятиях (организациях), в совхозах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, артелях (сельскохозяйственных), которая выполнялась на территории Российской Федерации (бывшей Российской Советской Федеративной Социалистической Республики) до 1 января 1992 г.

Более подробный список можно изучить в самом постановлении*.

Как отмечается на официальном сайте ПФР, главный критерий – работа в отрасли сельского хозяйства.

Учитываются профессии, должности, специальности, которые соответствуют наименованию работ, производств сельского хозяйства, то есть они должны быть взаимосвязаны. Например:

  • если в трудовой книжке указан рабочий, то должна быть «привязка» к виду работ в сельском хозяйстве: рабочий на животноводческой ферме или рядовой в совхозе;
  • если по трудовой книжке значится работа поваром, шофером, сторожем, при этом человек работал в колхозе или совхозе, то право на зачет данного вида работы в «сельский» стаж у него есть;
  • если по трудовой книжке значится повар в столовой колхоза, совхоза, шофер школьного автобуса, сторож в детском саду или бухгалтер сельскохозяйственного кооператива, то есть работы, не относящиеся к сельскому хозяйству, то права на зачет в «сельский» стаж не будет.

*Постановление правительства РФ от 29 ноября 2018 г. № 1440 «Об утверждении списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях", и Правил исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях"»

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