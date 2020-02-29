Именно эту проблему нам озвучила местная жительница.

"У меня есть беременная подруга, сейчас ее положили прокапаться в стационар. И сказали, что лекарств нет, препараты нужно приобрести за свой счет. Как-то странно, вроде рождаемость стимулируют, а лекарств нет. Как это так? Подруга не хотела предавать огласке эту информацию, но я не могу промолчать", - недоумевает девушка.

Мы попросили исполняющего обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергея Чикишева прокомментировать ситуацию.

"Лекарственное обеспечение пациентов, находящихся на лечении в стационарах ЦРБ, осуществляется в соответствии с утвержденным Формуляром лекарственных средств, все препараты приобретаются для больницы по международному непатентованному наименованию. Выполнение денежного норматива по медикаментам составляет 98%. Для детального разбора подобных обращений необходимо указание конкретных данных пациента, места и времени получения лечения", - объяснил Сергей Чикишев.