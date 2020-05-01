Динчанка пожаловалась на отношение врача к себе и ребенку

Еще до начала карантина, 24 марта, динчанка с сыном обратились в детскую поликлинику. 8-летнему ребенку нужно было сделать перевязку. Но им врач травматолог-ортопед сказал, что для того, чтобы он сделал перевязку, женщине нужно пойти в аптеку и купить необходимые материалы: бинт, йод и т. д., так как перевязочного материала в поликлинике не выдали.

Женщина забыла деньги дома, на что ей врач отрезал: "Ну и что мы будем делать? Я вам ничего не должен!"

Претензия динчанки в том, что направление у них есть, а помощь не оказывают без собственного перевязочного материала.

“РВС” обратилась за пояснением ситуации в Динскую ЦРБ, чтобы там ответили: на каком основании врач оказал в оказании помощи? Выдаются ли необходимые расходные материалы для детской поликлиники? Если да, то в каком объеме?

Исполняющий обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергей Чикишев рассказал, что проведена проверка работы травматологического кабинета.

24 марта в детском поликлиническом отделении ребенку была выполнена перевязка в перевязочном кабинете.

В ходе проверки выявлено, что перевязочный материал имеется в достаточном количестве, своевременно был получен старшей медицинской сестрой отделения.

Фактов нарушения этики и деонтологии со стороны врача – травматолога-ортопеда не выявлено.

В подобных случаях медработники просят пациентов обращаться к заведующей детским поликлиническим отделением: 8 (86162) 6-29-44, 6-13-18. Все необходимые меры будут приняты.





Ответ на запрос получен во время карантина по Почте России, когда сотрудники редакции уже перешли на удаленный режим работы. В связи с этим информация публикуется позднее.