Динчанка стала участницей телепроекта на

В жизни 30-летней динчанки Ольги Яцковой не так давно случился интересный судьбоносный момент. Всю жизнь она мечтала стать актрисой, пробовала себя в этой стезе, но удача улыбалась не всегда. До определенного момента.

Ольга живет без молодого человека и воспитывает двух дочерей. Одним ноябрьским днем ей написал редактор Первого канала, которая предложила Ольге поучаствовать в съемке передачи «Давай поженимся». Девушка не сразу поверила в происходящее, однако намерения телевизионщиков были серьезными. Получив положительный ответ, Первый канал организовал перелёт Ольги в Москву. 7 ноября она вылетела в столицу, а на следующий день уже состоялись съемки передачи.

Для девушки, которая всю жизнь мечтала оказаться на телеэкране и чьи мечты в одночасье исполнились, этот момент был особенно волнительным. Как рассказывает Ольга, съемки длились три часа, и всё снималось отдельными блоками.

В процессе съемок Ольга познакомилась с редколлегией, в жизни пообщалась с уже успевшими стать легендарными ведущими Ларисой Гузеевой, Розой Сябитовой и Василисой Володиной. В качестве гостей ей разрешили пригласить тетю и подругу, которые проживают в Москве. Отличительная черта съемок, по словам Ольги, заключалась в непредсказуемости действий. Лишь в процессе она узнала, какой образ ей составят стилисты и визажисты, а также девушка не знает, как на монтаже будет выглядеть выпуск.

Как признается Ольга, эти три часа пролетели как один миг, и из-за волнения многие моменты были как в тумане. Однако девушка и не смогла бы рассказать о том, как всё на деле устроено в организации телепроекта — она подписала документы о неразглашении. К тому же сам выпуск выйдет в эфир 27 ноября на Первом канале в 15.15 по московскому времени, который вы можете посмотреть и увидеть нашу землячку.