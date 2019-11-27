Динчанка: «У мамы проблемы с получением важных лекарств»

Динчанке поставили несколько серьезных диагнозов, среди которых – почечная недостаточность. Восьмой год она переносит свой недуг при поддержке динских медиков. Каждый месяц женщина должна получать четыре упаковки препарата кетостерил, который позволяет почкам нормально функционировать. Получала она лекарства по федеральной льготе. Так было до тех пор, пока не начались проблемы в поставке. Второй месяц женщина не могла получить этот препарат.В надежде на помощь в редакцию «РВС» пришла ее дочь.

Она уже обращалась в Министерство здравоохранения по Краснодарскому краю, где ей ответили, что помочь ничем не могут. Так же ответили и в Динской ЦРБ – сказали, что есть проблемы с поставщиком препарата. Кетостерил продается в аптеках, однако его стоимость может подскакивать за 3000 рублей. Таких денег у семьи нет.

Из-за отсутствия лекарства пожилая женщина может испытывать проблемы с почками. Если долго его не принимать, то пенсионерку госпитализируют. Дочь признается, что нареканий к работе медицинского персонала у нее нет. Напротив, если бы не их добросовестный труд, то для ее матери все давно могло бы кончиться плачевно. Однако проблема с поставкой препарата сильно омрачает жизнь пациентки, и тут не могли помочь даже в ЦРБ.

«РВС» обратилась в администрацию Динской ЦРБ с просьбой рассказать о причинах задержки поставки препарата.

Как сообщил исполняющий обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергей Чикишев, лекарственные средства для льготников поступают в уполномоченную аптеку ГУП «Кубаньфармация». Для получения медикаментов в аптеке люди предъявляют рецепт на необходимый препарат.

Закупка лекарств для льготной категории осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом*, в пределах выделенных на эти цели финансовых средств.