24 февраля в “РВС” обратилсь динчанка.

“У нас на Кирова, 113 случилась протечка труб. Я живу на 5 этаже (то есть последнем) и у меня с потолка начала капать чёрная вода с ужасным запахом, - написала она. Девушка звонила по телефоном, указанным в квитанции, но помощи так и не дождалась. Домом управляет ООО «Городская Управляющая компания (ГУК)».

В комментариях другие жильцы подведомственных компании домов задались резонным вопросом, почему они должны платить такой компании?

Комментарий Управляющей компании

"Устранением аварийных ситуаций должен заниматься МУП «Динская компания «Тепло» на основании нашего с ними договора от 26.12.2019. По факту того, что аварийная служба якобы не отреагировала на звонок, в настоящее время проводится разбирательство, со стороны ООО «Городская УК» направлен официальный запрос в МУП «Динская компания «Тепло».

С собственницей квартиры, которая пострадала из-за ветхих коммуникаций, мы незамедлительно связались и провели работу, ей будет сделан перерасчет суммы оплаты за ЖКУ. Что касается выполненных работ по ремонту общедомового имущества, которые были проведены с 01.11.2019 года по сегодняшний день, и которые собственники оплатили самостоятельно, ООО «Городская Управляющая компания» готова сделать перерасчет суммы оплаты за ЖКУ всем собственникам, которые понесли расходы, при предоставлении документов, подтверждающих проведение работ", - пояснили в ООО «Городская Управляющая компания».

"Собственники помещений обязаны* нести бремя расходов на содержание общего имущества. Отсутствие у него письменного договора не является основанием для отказа платить за услуги*, - напомнили в УК. - На сегодняшний день квитанции выставлены за три месяца: ноябрь, декабрь и январь. При этом по состоянию на 25.02.2020 оплата поступила только от двух квартир из сорока в размере 3 658,97 руб., включая собственницу квартиры, о которой говорится в Вашей публикации. Но, к сожалению, оплата даже этими двумя самыми ответственными собственниками, внесена не полностью и на данный момент у них имеется задолженность по оплате ЖКУ. Всего же за домом числится задолженность в размере 201 914,77 руб.

На основании комментариев начальника Управления ТЭК и ЖКХ Администрации Динского района Захарова Михаила Викторовича, опубликованных 30.01.2020 г. в Вашей газете в статье «Кому платить? Динчане получили платежки одновременно от двух УК», указано, что юридически права на управление у «Городской Управляющей компании» и что квитанции за ноябрь и декабрь от «Городской УК» жители должны оплатить. Чего они, как видите, не делают.

Справка

1. *В соответствии с пунктом 28 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 .

2. *Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 09.11.2010 года № 4910/10

3. *Такая обязанность возникает у собственника помещения в силу закона и не обусловлена заключением договоров с исполнителями услуг (п. 12 Постановления Верховного суда РФ от 27.06.2017г. № 22).