Такое обращение нам написала девушка из Динской.

Ей 21 год. У нее хронический бронхит, тяжелое течение, бронхоэкстазы обоих легких. Кровохарканье. Девушка постоянно ощущает усталость и вялость. Каждый день она проживает с затрудненным дыханием, кашлем и насморком.

Диагноз поставили еще в детстве, когда ей было 5 лет.

Как утверждает девушка, врачи сказали, это связано с тем, что кто-то родителей болел воспалением легких.

Когда она родилась, на бронхах изначально не было ресничек (эпителия). Из-за этого они не очищаются самостоятельно, в них постоянно скапливается слизь. В пазухах носа волосиков тоже нет. От этого и возникают частые кашель и насморк. Кроме всего перечисленного, органы у девушки расположены зеркально

Будучи 5-летним ребенком, обратившаяся лежала в детском пульмонологическом отделении больницы Краснодара, там ей сказали оформлять инвалидность. Собрав все документы, она отдала их в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), где должны были ее установить. Но пациентка получила отказ.

Регулярно девушка проходит обследование у врачей и получает направление на МСЭ. Ежедневно ей приходится делать ингаляции – дышать беродуалом, лазолваном.

В бюро МСЭ Динской она обращалась уже три раза. Собирается повторно, но боится, что опять откажут.

Журналист “РВС” обратилась в бюро МСЭ № 26 Динской. Там прокомментировали следующее.

Как выяснилось, в последний раз девушка обращалась в 2017 году. Ответить на вопрос, положено ли ей устанавливать инвалидность, в организации не могут.

“Мы не имеем права сейчас разговаривать о состоянии здоровья этой девушки в силу ФЗ “О персональных данных”. Но если говорить в общем, наличие того или иного заболевания, даже врожденного, не является основанием для установления группы инвалидности. Специалисты определяют по нарушениям функций организма, которые приводят к ограничению в основных категориях жизнедеятельности. В зависимости от степени выраженности этих нарушений определяется группа инвалидности: I, II или III”.

Как сообщили “РВС”, если пациентка считает, что ей положена какая-то из групп, то пусть идет к своему лечащему врачу и со свежими обследованиями и направлением приходит в бюро МСЭ Динской.

“Здесь строго по действующим нормативно-правовым актам, никто девушку обижать не собирается. Если она не будет согласна с нашим решением, мы в течение трех дней отправим ее документы в Главное бюро в Краснодар. Там пересмотрят наше решение, пригласят ее. Если мы не правы, отменят решение, если правы, подтвердят”, - сообщили в бюро №26.

Сейчас девушка собирает все необходимые документы и еще раз собирается пройти экспертизу.