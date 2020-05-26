Динчанка: “В детском отделении Динской ЦРБ тараканы” (видео)

Видеоролик, главный герой которого бегущий по кафельному полу таракан, в ночь с 25 на 26 мая прислала в “РВС” подписчица. Голос за кадром сообщает, что действие происходит в детском отделении Динской ЦРБ.

“Время 23.23. На кухне видели 2 таких, еще в комнате видели”, - констатирует автор ролика.

Мы обратились за комментарием к исполняющему обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергею Чикишеву.

“При осмотре отделения ничего не найдено, дезинсекция проводится согласно графика”, - сообщил он.