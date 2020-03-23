“Вечером, 20 марта, на территорию детского сада №29 Динской забежала собака и напала на ребенка”, - такое сообщение поступило в “РВС” на днях.

Сказали об этом родители, чье дитя ходит в одну группу с пострадавшим. Им оказался мальчик старшей группы.

Чтобы проверить данную информацию, журналист “РВС” обратилась к руководству дошкольного учреждения. Там от комментариев воздержались.

Ситуацию прояснила начальник управления образования Динского района Марина Ежкова.

“Действительно, в детский сад №29 зашла собака. Камеры видеонаблюдения зафиксировали тот факт, что ее запустил мужчина, который входил на территорию. Его личность выяснили сразу. Ее хозяином он не является. Охранник эту собаку выпроводил за территорию, предварительно нажав кнопку тревожной безопасности, чтобы вызвать Росгвардию. Думал, что сам не справится, но сумел вывести животное самостоятельно.

Пес - подросший щенок, ухоженный, с ошейником, не бездомный, кому-то принадлежит.

Ребенка он не покусал, у мальчика царапина на лице. Чем именно она была сделана - когтями или зубами - трудно сказать. После случившегося сотрудники Росгвардии посадили дитя в машину и подтвердили тот факт, что явного укуса нет.

Воспитатель общалась с мамой сегодня, мальчик чувствует себя неплохо, но, конечно, испуг и осадочные явления от него есть.

В тот момент, когда собака появилась на участке, дети играли на площадке. Она находится недалеко от калитки. Не все они успели сориентироваться. Хотя воспитательница, увидев животное, собрала большинство ребят в кучу.

Сам ли ребенок подошел к этой собаке - сложно сказать. Но пес вел себя не агрессивно. Возможно, он играл и поцарапал. Но здесь не можем точно утверждать, по какой причине это случилось”, - рассказала Марина Ежкова.

Она добавила, что заведующей также было написано заявление в полицию. Будет проводиться проверка.

Сейчас управление образования проводит свое служебное расследование, чтобы выяснить все более детально.

На сегодняшний день хозяина пса не установили.

В группах детского сада планируются профилактические беседы. Специалисты расскажут детям, как правильно вести себя при собаках. Взрослым напомнят о правилах безопасности.

“Ситуация серьезная. Об этом надо говорить. Мальчику предложена психологическая помощь, так как он испугался. А последствия испуга могут быть разные, как мама, я это тоже понимаю. Будем своевременно принимать меры, чтобы этого повторно не случилось”, - завершила Марина Ежкова.