Динчанка: «В станице опять работают «газовые» мошенники?»

В редакцию «РВС» обратилась жительница Динской. Она рассказала, что в квартиры многоэтажного дома по улице Калинина ходят «газовики» и предлагают индивидуально установить счетчик. Стоит услуга 5500 рублей. После чего прибор необходимо опломбировать и оформить в газовой службе.

В самой газовой службе женщине сказали, что таких звонков и жалоб сейчас поступает много. Специалисты никакого отношения ко всему этому не имеют, своих сотрудников в многоквартирные дома не посылали, компанию такую не знают. После всего этого еще и выяснилось, что установка дополнительного оборудования в этом доме не предусмотрена. Некоторые жильцы, по словам динчанки, уже согласились и поставили эти счетчики, теперь не знают, что с ними делать.

Журналист «РВС» обратилась в филиал №1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в ст. Динской. Директор Рустам Кушу подтвердил, что сейчас действительно масса людей обращаются по этой проблеме. филиал №1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в ст. Динской. Директор Рустам Кушу подтвердил, что сейчас действительно масса людей обращаются по этой проблеме.

«Это мошенники. Они предлагают ставить счетчики там, где этого не надо делать. Там, где стоят одни газовые плиты, счетчики не нужны. Там, где свыше одного прибора газового, счетчики нужны», - прокомментировал он.

На вопрос журналиста, как понять, действительно ли эти люди пытаются просто продать свой продукт, Рустам Кушу ответил так:

«Смотрите, когда приходят продавать посуду в квартиру, вот как понять: мошенники это или не мошенники? Они же предлагают свои услуги, правильно? Кто-то соглашается, покупает у них посуду, я условно говорю. Здесь один в один. Человек, если захотел поставить счетчик, он ставит счетчик. Но вопрос в том, нужно ли это? Это не нужно. По законодательству это не требуется. Установка узла учета газа с расходом газа менее 2 кубических метров в час не требуется. 2 метра кубических в час — это газовая плита с каким-то еще газовым оборудованием: котел, колонка или что-то еще. Но отдельно газовая плита, когда одна стоит, узел учета не требуется. К тому же, при потреблении и расчете газа счетчик не будет принят к учету», - объяснил он.

В подобных ситуация директор филиала призвал, чтобы люди, прежде чем дать на что-то согласие, звонили по телефону «04» и спрашивали, нужно ли им это или нет.