Динчанка: «В стационаре решили, что пациенты – вегетарианцы?»

Питание в стационаре стало причиной обращения в «РВС» динчанки. Девушка была возмущена: утром в меню написано одно, а вечером некоторые позиции просто вычеркиваются из-за недостатка продуктов.

«Мама сейчас лежит в Динской ЦРБ, терапия, говорит, 14 октября их чуть ли не голодом морят, кормить нечем. Утром в меню на обед стояло овощное рагу с мясом и яйцом, но дали только рагу, мяса и яиц нет, их просто вычеркнули, все закончилось, она даже фотографии этого скудного обеда прислала. Утром кормили рисом с капустой, вечером обещали манную кашу. Все в шоке, но делать нечего – продуктов нет. Как же так, кто-то решил, что пациенты – вегетарианцы? Как вообще тогда формируется это меню? Только овощи и крупы? А мясо, яйца?» – недоумевает жительница станицы Динской.

Как сообщил «РВС» исполняющий обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергей Чикишев, организует лечебное питание в стационарах больницы поставщик, с которым заключен договор. Динская ЦРБ контролирует качество, условия хранения продуктов, следит за соблюдением норм использования продуктов при приготовлении пищи, за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил на пищеблоке, количеством и качеством готовой продукции, ее соответствием утвержденному меню, а также за выполнением натуральных норм питания (набор продуктов питания, необходимых для соблюдения калорийности и ассортимента блюд).

«Выполнение натуральных норм питания за 9 месяцев 2019 года составило 90%. Используется 4-кратный прием пищи для взрослых и 5-кратный для детей. Рекомендуемые для лечебно-профилактического учреждения диеты различаются по количественному и качественному составу основных пищевых веществ, технологии приготовления диетических блюд, среднесуточному набору продуктов. Режим питания соблюдается без замечаний. 14 октября имела место со стороны поставщика услуги несвоевременная поставка продуктов, в связи с чем были внесены изменения в утвержденное меню, о чем составлен соответствующий акт и подготовлена претензия. С 15 октября меню в полном объеме соответствует утвержденному, все необходимые продукты имеются в достаточном количестве», – подытожил Сергей Чикишев.