Динчанка: «Водоканал» без уведомления отрезал водопровод

12 ноября в редакцию «РВС» обратилась обеспокоенная динчанка. По ее словам, вечером предыдущего дня она вернулась с работы и обнаружила, что дома нет воды. Как выяснилось на следующий день, сотрудники ООО «Водоканал» без предварительного предупреждения приехали и отключили ее дом от водоснабжения.

Во время разбирательств выяснилось, что произошла аварийная ситуация, из-за которой случилась утечка. По словам динчанки, «Водоканал» решил просто отключить водоснабжение, переведя его на технические условия. Ей сообщили, что необходимо ставить колодец, проводить новые трубы и устанавливать счётчик. Такие услуги «Водоканал» не оказывает. Что делать женщине — непонятно.

Жительница обратилась в Министерство ЖКХ по Краснодарскому краю с жалобой. Там подтвердили, что задолженностей по оплате услуг у женщины нет, и произошедшее отключение действительно может быть связано с аварийной ситуацией. Пообещали, что разберутся.

«РВС» в свою очередь обратилась в ООО «Водоканал» с просьбой разъяснить ситуацию, однако там лишь коротко ответили, что «ситуация урегулирована». Как сообщила динчанка, после этого в «Водоканале» ей сказали, что могут содействовать в установке нового колодца в рассрочку. Более того, есть вариант не устанавливать колодец, а просто провести технические работы и устранить неполадку в трубопроводе.

Сейчас женщина уже обратилась в прокуратуру и ждет ответа от «Водоканала», надеясь на то, что ситуация благополучно разрешится мирным путем.

Законно ли внезапное отключение от коммунальных услуг и требование оплачивать что-то за счет абонента? "РВС" решила выяснить это у юриста Дмитрия Рябова:



