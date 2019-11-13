Динчанка: «Водоканал» без уведомления отрезал водопровод
12 ноября в редакцию «РВС» обратилась обеспокоенная динчанка. По ее словам, вечером предыдущего дня она вернулась с работы и обнаружила, что дома нет воды. Как выяснилось на следующий день, сотрудники ООО «Водоканал» без предварительного предупреждения приехали и отключили ее дом от водоснабжения.
Во время разбирательств выяснилось, что произошла аварийная ситуация, из-за которой случилась утечка. По словам динчанки, «Водоканал» решил просто отключить водоснабжение, переведя его на технические условия. Ей сообщили, что необходимо ставить колодец, проводить новые трубы и устанавливать счётчик. Такие услуги «Водоканал» не оказывает. Что делать женщине — непонятно.
Жительница обратилась в Министерство ЖКХ по Краснодарскому краю с жалобой. Там подтвердили, что задолженностей по оплате услуг у женщины нет, и произошедшее отключение действительно может быть связано с аварийной ситуацией. Пообещали, что разберутся.
«РВС» в свою очередь обратилась в ООО «Водоканал» с просьбой разъяснить ситуацию, однако там лишь коротко ответили, что «ситуация урегулирована». Как сообщила динчанка, после этого в «Водоканале» ей сказали, что могут содействовать в установке нового колодца в рассрочку. Более того, есть вариант не устанавливать колодец, а просто провести технические работы и устранить неполадку в трубопроводе.
Сейчас женщина уже обратилась в прокуратуру и ждет ответа от «Водоканала», надеясь на то, что ситуация благополучно разрешится мирным путем.
Законно ли внезапное отключение от коммунальных услуг и требование оплачивать что-то за счет абонента? "РВС" решила выяснить это у юриста Дмитрия Рябова:
Есть два основных нормативных акта, которые регулируют данную деятельность - это правило 354 и 644, утвержденные правительством. В соответствии с этими правилами, ресурсоснабжающая организация может без предварительного уведомления приостановить представление коммунальной услуги или ограничить полностью в случае возникновения аварийной ситуации. Утечка воды может являться аварийной ситуацией, так как это считается потерей ресурсов. Собственник домовладения отвечает за сети инженерно-технического обеспечения, поэтому он должен отремонтировать их ремонтировать и поддерживать.
Комментарии
Данный комментарий юриста не относится к данной ситуации, так как аварийная ситуация на водопроводе возникла не на трубопроводе абонента. А юристу перед тем как давать какие либо комментарии следует в первую очередь разобраться в ситуации, а затем комментировать.